Canik Belediyesi'nden 12 Mahallede Ücretsiz İnternet Hizmeti - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nden 12 Mahallede Ücretsiz İnternet Hizmeti

Canik Belediyesi\'nden 12 Mahallede Ücretsiz İnternet Hizmeti
05.08.2025 16:19  Güncelleme: 16:23
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Samsun'un Canik Belediyesi, 12 mahallede 46 farklı noktada vatandaşlara 7/24 ücretsiz internet erişim imkanı sunuyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, internet alanlarının sayısını artırarak özellikle öğrencilerin kesintisiz internete ulaşımını hedefliyor.

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından 12 mahallede toplam 46 internet erişim alanında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

Canik Belediyesi'nin ilçede sağladığı ücretsiz internet hizmetiyle vatandaşlar, 7 gün 24 saat ücretsiz bir şekilde internete erişebiliyor. Canik'te 46 farklı ücretsiz internet erişim alanında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunan belediye, yeni ücretsiz internet erişim alanlarıyla vatandaşların ve öğrencilerin kesintisiz internete erişimini daha kolay hale getirmeyi sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ücretsiz internet erişim alanlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Mahallelerde ve sosyal yaşam alanlarında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hemşehrilerimize ve öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Eğitim merkezlerinde ve ortak yaşam alanlarında sunduğumuz ücretsiz internet hizmetiyle, hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin ücretsiz ve kolay bir şekilde internet bağlantısına ulaşmalarını sağlıyoruz. Canik'imizde aktif kullanımda olan 46 farklı ücretsiz internet erişim alanımızda hemşehrilerimize ve öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunuyor, güçlü altyapısıyla kesintisiz internet hizmeti sunduğumuz yeni ücretsiz internet erişim alanları oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

12 mahalle 46 farklı alan ücretsiz internet ağı

Belediye, ilçede oluşturduğu ücretsiz internet erişim alanlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Canik Belediyesi'nin Yavuz Selim Mahallesi'nde 2, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 5, Hasköy Mahallesi'nde 6, Yenimahalle Mahallesi'nde 2, Belediye Evleri Mahallesi'nde 6, Hacı İsmail Mahallesi'nde 2, Uludağ Mahallesi'nde 4, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 6, Teknepınar Mahallesi'nde 2, Toptepe Mahallesi'nde 2, Soğuksu Mahallesi'nde 3, Karşıyaka Mahallesi'nde 6 olmak üzere 12 mahallede toplam 46 ücretsiz internet erişim alanı vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden 12 Mahallede Ücretsiz İnternet Hizmeti - Son Dakika

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