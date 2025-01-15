Canik Belediyesi'nden Anne Adaylarına Bebek Destek Paketi - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nden Anne Adaylarına Bebek Destek Paketi

Canik Belediyesi\'nden Anne Adaylarına Bebek Destek Paketi

Samsun'un Canik Belediyesi, anne adaylarına yönelik düzenlediği programda 'Bebek Destek Paketi' hediye etti. Eğitimin ardından katılımcılara bebek bakımında ihtiyaç duyacakları ürünlerin bulunduğu paketler verildi.

15.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:18
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Samsun'un Canik Belediyesi ilçedeki anne adaylarına 'Bebek Destek Paketi' hediye etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Kaymakam Refiki Muhammed Burak Katrancıoğlu, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Canik İlçe Sağlık Müdürü Gözde Küleç Sarı, protokol üyeleri ve anne adayları katıldı. Gebelik sürecine ve bebek sağlığına ilişkin 10 farklı konu başlığında gerçekleştirilen Gebelik Bilgilendirme Eğitimi'nin ardından ilçedeki anne adaylarına, Canik Belediyesi tarafından 'Bebek Destek Paketi' hediye edildi. Programda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, sosyal belediyecilik ve eğitim alanında farkındalık oluşturan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kız ve erkek bebekler için ayrı paketler

Canik'te anne adaylarının 'Bebek Destek Paketi' ile buluştuğu programda, kız ve erkek bebekler için ayrı olarak hazırlanan Bebek Destek Paketleri, anne adaylarından büyük alkış aldı. Canik Belediyesi'nin özenle hazırladığı Bebek Destek Paketlerinin içerisinde bebek bakım çantası, mevsimlik bebek battaniyesi, bebek takımı, zıbın, eldiven, yakalık, mendil, ateş ölçer, emzirme önlüğü, bebek şampuanı, pişik kremi, ıslak mendil, bez ve çorap yer aldı. Gebe Bilgilendirme Eğitimi'ne katılan 125 anne adayına 'Bebek Destek Paketi' hediye edilen programa katılan anne adayları, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Anne adaylarına sertifika

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan 'Canik'te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel Protokolü' çerçevesinde gerçekleştirilen Gebe Bilgilendirme Eğitimi'nde anne adaylarına gebelik sürecinde fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, doğum ve doğum sonrası dönemde yaşanabilecek sorunlar ve erken tanısı, gebelik ve lohusalık döneminde beslenme, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, bebek bakımı, doğum ve nefes egzersizleri, emzirme ve anne sütünün önemi, aile planlaması ve doğumun evreleri olmak üzere gebelik, gebelik sonrası dönem ve bebek sağlığı ile ilgili 10 farklı konuda alanında uzman isimler tarafından bilgiler verildi. Eğitimin ardından anne adaylarına, Canik Belediyesi tarafından hazırlanan Bebek Destek Paketleri ile birlikte katılım sertifikası da verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden Anne Adaylarına Bebek Destek Paketi - Son Dakika

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