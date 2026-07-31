Canik Belediyesi’nden gençlere dondurma ikramı

Samsun Canik Belediyesi, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle camilere koşan çocukları ve gençleri ikramlar eşliğinde çeşitli sosyal etkinliklerle bir araya getiriyor.

Canik Belediyesi'nin ilçede geleneksel olarak düzenlediği "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle çocuklar, gençler ve aileler camilerde buluşmaya devam ediyor. Camilere akın eden çocukların ve gençlerin renkli görüntüler oluşturduğu projede, Yaz Kur'an Kursları ve vakit namazların ardından çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Çocukların, gençlerin ve ailelerin ilgiyle katıldığı projede eğitici ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra ikramlar da gerçekleştiriliyor. Sıcak yaz günlerinde serinleten ikramlar başta olmak üzere, Canik Belediyesi Gönül Sofrası İkram Aracı'yla camilerde buluşan çocuklara, gençlere ve ailelere ikramlarda bulunuluyor. "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle çocukların ve gençlerin verimli bir yaz tatili sürecini geride bırakmalarına katkı sunduklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ayrıca projeyle aile içi iletişimin daha güçlü bir hale gelmesine destek olduklarını söyledi.

Proje sürecinin ardından çocukları ve gençleri hediyelerle buluşturacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle bu yıl da camilerimiz çocuklarımızla ve gençlerimizle şenleniyor. Ailelerimiz camilerimizin manevi atmosferinde huzuru paylaşıyor. Camilerimizde sevince ortak olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ayrıca sosyal etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Gençlerimiz eğitici ve eğlenceli etkinliklerle tatilde unutulmaz hatıralar biriktirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Canik Merkez Cami'nde proje katılan gençler, "Ortamımız çok güzel. Çok eğlenceli. Arkadaşlarla beraber yazın dolu dolu geçiyor. Canik Belediyesi çok güzel bir proje hazırlamış. Ayrıca, hediyelerimizle de buluşmak için çok heyecanlıyız" ifadelerinde bulundular.

Canik'te 126 camide sürdürülen projenin hediye töreni, 13 Ağustos 2026 tarihinde Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Projeye katılan çocuklar ve gençlere VR gözlük, bisiklet, robot köpek ve dron helikopter hediyelerinin teslim edileceği törende, ayrıca farklı etkinlikler ve sahne gösterileri de düzenlenecek.