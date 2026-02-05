Canik\'te gönülleri ısıtan ikram

Samsun'un Canik Belediyesi, Gönül Sofrası İkram Aracı'yla gönüllere dokunuyor, öğrencilere ve vatandaşlara ikramlarda bulunmaya devam ediyor.

Canik Belediyesi, Gönül Sofrası İkram Aracı'yla ilçenin farkı noktalarında öğrencilere ve vatandaşlara ikramlarda bulunmayı sürdürüyor. Okul bölgelerinde öğrenciler, durak alanlarında vatandaşlar, semt pazarlarında esnaflar başta olmak üzere ilçe sakinlerine özenle hazırlanan çeşitli ikramlarda bulunan Canik Belediyesi, sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği çorba ikramlarıyla hem içleri hem de gönülleri ısıtıyor.

Gönül Sofrası İkram Aracı'yla sunulan ikramlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ve esnaf, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Canik'te sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen sıcak ikramlardan memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, "Tezgahımızı yeni açıyoruz. Bu soğukta çorba harika oldu. Buz gibi bir havada çorba dağıtımı çok güzel bir hizmet. Canik Belediye Başkanımıza, bu işte katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dediler. - SAMSUN