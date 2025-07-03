Canik Belediyesi\'nden Hz. Muhammed\'e Saygı Afişleri

Samsun'un Canik Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri kınayarak ilçenin çeşitli noktalarına, "Hz. Muhammed'e Can Feda" yazılı afişler astı.

Canik Belediyesi, Hz. Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren ve toplumsal değerleri hedef alan Leman Dergisi'nin yayımladığı karikatürleri, ilçede gerçekleştirdiği afiş çalışmasıyla kınadı. Canik Belediyesi, vatandaşlar tarafından takdirleri toplayan çalışmasında ilçeyi, "Hz. Muhammed'e Can Feda" yazılı afişlerle kapladı.

Canik Belediyesi'nin Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren, toplumsal değerleri ve birlikteliği hedef alan karikatürleri kınadığı afişler, vatandaşlar tarafından büyük destek gördü. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ve Canik Belediyesi'nin kınama afişlerine ilişkin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, "Fazla söze ne hacet: Hz. Muhammed'e Can Feda" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN