Başkan Sandıkçı: "Üniversite öğrencilerine verdiğimiz burslar hesaplarda"

Başkan Sandıkçı: "Üniversite öğrencilerine verdiğimiz burslar hesaplarda"
07.12.2025 11:27  Güncelleme: 11:33
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği sağladıklarını duyurdu. 3 yıldır devam eden burs ödemeleri kapsamında bu yıl da tüm öğrencilere destek verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl da Canik'ten üniversiteyi kazanan öğrencilerin tamamına burs desteği sağladıklarını ve aralık ayı burs ödemelerini öğrencilerin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede öğrencilere yönelik destekleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ve bu yıl da Canik'ten üniversiteyi kazanan öğrencilerin tamamına burs desteği sağladıklarını söyledi. 3 yıldır üniversite öğrencilerine burs desteğini aralıksız şekilde devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, aralık ayı burs ödemelerinin yapıldığını belirtti. Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde eğitime yönelik örnek projeleri hayata geçiriyor, öğrencilerimize yönelik desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu yıl da ilçemizden üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize burs desteği sağlıyoruz. İlçemizden üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına 3 yıldır herhangi bir özel koşul olmaksızın burs desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimiz çerçevesinde 2025 yılı Aralık ayı burs ödemelerini öğrencilerimizin hesaplarına gerçekleştirdik. Burs desteğimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim harcamalarına katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. 'Eğitim Dostu Belediye' ünvanımız ile eğitime ve eğitim hayatına dair örnek olan, eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

