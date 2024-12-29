Canik Belediyesi'nin Stantları, İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Canik Belediyesi'nin Stantları, İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi Gördü

Canik Belediyesi\'nin Stantları, İstanbul\'da Samsun Tanıtım Günleri\'nde Yoğun İlgi Gördü

İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde Canik Belediyesi'nin stantları ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, sanal tur eşliğinde ilçede gerçekleştirilen projeleri inceledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, insan odaklı projelere devam edeceklerini belirtti.

29.12.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri'nde Canik Belediyesi stantları, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Canik'te hayata geçirilen projeleri sanal tur ile inceledi.

Canik Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği projelerle beğeni toplamaya devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri'nde yoğun ilgiyle ziyaret edilen Canik Belediyesi stantlarında ziyaretçiler, ilçede hayata geçiren projeleri 360 derece sanal turla inceleme fırsatı buldu. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) ve Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda sürdürülen mesleki istihdama yönelik eğitim programları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan Canik Belediyesi statlarında ziyaretçiler, ilçede hayata geçirilen projeleri inceledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye insan odaklı projeler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Canik'te hayata geçirdikleri projelerle mesleki istihdamda öncü olmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize kazandırdığımız projelerle mesleki istihdamda öncü olmaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımızda ve Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda hemşehrilerimizi, uygulamalı ve sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturuyoruz. İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde yer alan stantlarımızda ziyaretçilerimize, bu iki güzide mesleki eğitim merkezimiz hakkında bilgiler verdik. Vatandaşlarımıza, ilçemize kazandırdığımız tüm projeler hakkında 360 derece sanal tur eşliğinde bilgilendirmelerde bulunduk. Odak noktası insan ve nitelikli eğitim olan projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Politika, samsun, Eğitim, Yerel, Canik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nin Stantları, İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
19:20 Fatih Terim’den Suudi Arabistan’a görkemli giriş Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
18:49 Nadir Metal Rafineri CEO’su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı
18:40 Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor
18:10 İngiltere, Esma Esad’a kapıları kapattı İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
17:48 Narin’in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 13:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Canik Belediyesi'nin Stantları, İstanbul'da Samsun Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.