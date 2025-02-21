Canik Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Canik Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Destek Veriyor

Canik Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Destek Veriyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımına devam ettiklerini açıkladı.

21.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütürken, sokak hayvanlarına mama ve yem beslenmesi yaptıklarını söyledi.

Canik Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının kar yağışları ve soğuk hava nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede bulunan sokak hayvanlarına mama ve kuş yemi ulaştırıyor. Kar yağışlarının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki sokak hayvanları için ilk etapta 160 kilogram mama ve 75 kilogram kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe genelinde sokak hayvanlarının yiyecek kontrollerini ekiplerle birlikte gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

İlçe genelinde sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde etkili olan kar yağışlarına karşı sahada yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Canik'imizde kar küreme, yol tuzlama ve yol açma çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış şartları karşısında can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İlçe merkezimiz ve özellikle yüksek kesimlerde yaşamlarını sürdüren can dostlarımıza ekiplerimizle birlikte mama ve kuş yemi ulaştırıyoruz. Ayrıca sağlık problemi yaşayan can dostlarımızın tedavileri ve sağlık kontrolleri belediyemiz veteriner hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor. Can dostlarımızın yiyecek sıkıntısı yaşamaması için onlara düzenli olarak mama ve kuş yemi ulaştırmaya, ilçemizde gerekli kontrolleri sağlamayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi, Sokak Hayvanlarına Destek Veriyor - Son Dakika

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