Canik Belediyesi, Yaz Kurslarına Katılan Öğrencilere Dondurma İkram Etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi, Canik Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarına devam eden öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Yaz tatilinde çocukları ve gençleri eğitici ve eğlenceli aktivitelerle buluşturmaya devam eden Canik Belediyesi, gönül sofrası ikram aracıyla ilçede çeşitli yaz kurslarına katılan çocuklara ve gençlere dondurma ikramında bulunuyor. Ders aralarında ve kurs çıkışlarında çocukları ve gençleri ikram aracıyla karşılayan Canik Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdiği dondurma ve çeşitli ikramlarla çocukların ve gençlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Gönül sofrası ikram aracının bir sonraki durağı Canik Gençlik Merkezi oldu. Belediye ekipleri, Canik Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarına katılan çocuklara, gençlere, eğitmenlere ve ailelere araçla dondurma ikramında bulundu. Çocuklar ve gençler sevinci paylaşırken, aileler ile eğitmenler ise çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN