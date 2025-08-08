Canik Belediyesi, Yaz Kurslarına Katılan Öğrencilere Dondurma İkram Etti - Son Dakika
Canik Belediyesi, Yaz Kurslarına Katılan Öğrencilere Dondurma İkram Etti

Canik Belediyesi, Yaz Kurslarına Katılan Öğrencilere Dondurma İkram Etti
08.08.2025 15:43  Güncelleme: 15:44
Samsun'un Canik Belediyesi, yaz kurslarında eğitim gören öğrencilere dondurma ikramında bulunarak onların yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyor. Gönül sofrası ikram aracıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve gençler, ikramlardan dolayı mutlu olurken aileler ve eğitmenler de belediyeye teşekkür etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi, Canik Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarına devam eden öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Yaz tatilinde çocukları ve gençleri eğitici ve eğlenceli aktivitelerle buluşturmaya devam eden Canik Belediyesi, gönül sofrası ikram aracıyla ilçede çeşitli yaz kurslarına katılan çocuklara ve gençlere dondurma ikramında bulunuyor. Ders aralarında ve kurs çıkışlarında çocukları ve gençleri ikram aracıyla karşılayan Canik Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdiği dondurma ve çeşitli ikramlarla çocukların ve gençlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Gönül sofrası ikram aracının bir sonraki durağı Canik Gençlik Merkezi oldu. Belediye ekipleri, Canik Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarına katılan çocuklara, gençlere, eğitmenlere ve ailelere araçla dondurma ikramında bulundu. Çocuklar ve gençler sevinci paylaşırken, aileler ile eğitmenler ise çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

14:33
