Canik Belediyesi, Emeklilere İndirim ve Çanakkale Ziyareti Düzenleyecek

Yerel

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emeklilere düğün salonlarında yüzde 50, Meşe Tesisleri'nde yüzde 30 oranlarında indirim uygulanması yapılacağını ve emekli vatandaşlar için Çanakkale ziyaret programları düzenleyeceklerini belirtti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların refahını arttıran ve onların sosyal hayatına katkılar sunan çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirtti. Emeklilere yönelik müjdelerini sıralayan Başkan İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların Canik Belediyesi'ne ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde yüzde 30 oranlarında indirim uygulanması yapılacağını ve Canik'te ikamet eden emekli vatandaşlar için Çanakkale ziyaret programları düzenleyeceklerini bildirdi.

Belediye ve Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal refah düzeyini arttırmaya yönelik iş birliği protokolü Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya tarafından imzalandı. Emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamına destek sunacak yeni proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 Emekliler Yılı kapsamında emekli vatandaşlarımıza yönelik ekonomik ve sosyal destek sağlayan önemli bir çalışmayı ilçemize kazandırdık. Çalıştıkları süre boyunca ülkemize önemli katkılar sağlamış olan emekli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN