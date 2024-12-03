Canik'te Geleceğe Yön Verecek Nesiller Yetişiyor - Son Dakika
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Canik'te Geleceğe Yön Verecek Nesiller Yetişiyor

Canik\'te Geleceğe Yön Verecek Nesiller Yetişiyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve gençlere yönelik projelerle bilinçli ve donanımlı nesiller yetiştirdiklerini belirtti. Bilim ve teknoloji eğitimleri ile milli ve manevi değerleri ön planda tutan projelerle çocukların eğitimine katkı sağlanıyor.

03.12.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Taşıdığı değerler, bilgi ve yetenekleriyle geleceğe yön verecek bir nesil yetiştiriyoruz" dedi,

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve gençlere yönelik projelerle yetkinlik sahibi, bilinçli ve donanımlı nesiller yetiştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bilim ve teknoloji eğitimleriyle çocukları ve gençleri yeni nesil teknolojilerle tanıştırdıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, milli ve manevi değerler temalı projelerle örnek nesilleri yetiştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Taşıdığı değerler, bilgi ve yetenekleriyle geleceğe yön verecek bir nesil yetiştiriyoruz. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemiz, çocuklarımızın milli ve manevi yönlerini güçlendiren, aile bağlarını kuvvetlendiren ülkemizde uygulanan örnek projeler arasında yer almaktadır. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle çocuklarımızı yaz tatili döneminde camilerimizin manevi atmosferleriyle bir araya getiriyoruz. Ailelerimizle birlikte camilerimizin manevi ortamında buluşuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hediyelerle buluşturduğumuz projemiz vesilesiyle onların emek, yardımlaşma, dayanışma ve birliktelik gibi değerleri öğrenmelerini, benimsemelerini ve yaşamlarına tatbik etmelerine vesile oluyoruz" diye konuştu.

Yeni nesil teknolojiler

Bilim ve teknoloji eğitimlerinin yanı sıra ilçede gerçekleştirdikleri bilim şenlikleri ile çocukları ve gençleri yeni nesil teknolojilerle tanıştırmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimizi bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Uygulamalı eğitimlerimizle birlikte ilçemizde düzenlediğimiz bilim şenlikleriyle öğrencilerimizi bilim ve teknoloji alanında uzman isimlerle ve atölye çalışmalarıyla bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin yeni nesil teknolojileri incelemelerini, bilgi sahibi olmalarını ve deneyimlemeleri sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik'te Geleceğe Yön Verecek Nesiller Yetişiyor - Son Dakika

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