Canik\'te Güvenli ve Konforlu Yollar İçin Çalışmalar Devam Ediyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yol açma çalışmalarıyla ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar vatandaşlara hizmet edecek yolları ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Konforlu, güvenli ve uzun ömürlü yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Ömürlük yollar

İlçeye güvenli ve konforlu yollar kazandırdıklarını kaydeden Sandıkçı, "Canik'imizde sorunsuz, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için sahada gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizin hepsinde planlamalar doğrultusunda yol çalışmalarımızı sürdürüyor, ilçemize ömürlük yollar kazandırıyoruz. Beton yol, asfalt yol, sathi kaplama ve taş parke yol çalışmalarıyla birlikte sürdürdüğümüz yol açma çalışmalarıyla, ulaşım ağımızı daha güçlü hale getiriyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN