Canik'te Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile talep ve öneriler yerinde dinleniyor

24.04.2026 13:45  Güncelleme: 13:52
SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle vatandaşlar dilekçe işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor, talep ve öneriler yerinde dinleniyor.

İlçede hizmete sunduğu ve içerisinde muhtarlık bölümlerinin yer aldığı mahalle konaklarıyla vatandaşların muhtarlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Canik Belediyesi, Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyor. İlçede sürdürülen etkin ve hızlı hizmet seferberliğinin önemli parçalarından olan Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle vatandaşların talep dilekçeleri anında işleme alınıyor, sürece yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aşamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor. Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle ilçenin farklı noktalarında vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemeye devam ettiklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ortak akılla hareket ediyor, etkin ve hızlı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Mahalle mahalle dolaşıyor

Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'nin aralıksız bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mobil zabıta çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Çözüm merkezimizle ayrıca hemşehrilerimizin taleplerine yönelik dilekçelerini hızlı bir şekilde işleme alıyoruz. Taleplere yönelik çalışmaları ekiplerimizle birlikte süratle tamamlıyor ve sürece yönelik hemşehrilerimize bilgi veriyoruz. Canik'te yaşamı kolaylaştıran çalışmalarımızı sürdürüyor, hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, yapay zeka destekli Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden vatandaşların 7 gün 24 saat taleplerini ve önerilerini iletebildiğini de belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi
Trump’tan stratejik hamle İşte İran yerine Dünya Kupası’na katılmasını istediği ülke Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş
AB, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya’ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı AB, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya'ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
İstanbul Valiliği’nden Esraa Aljamal hakkındaki “kötü muamele“ iddialarına yalanlama İstanbul Valiliği'nden Esraa Aljamal hakkındaki "kötü muamele" iddialarına yalanlama

14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
