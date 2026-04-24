Canik\'te Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile talep ve öneriler yerinde dinleniyor

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle vatandaşlar dilekçe işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor, talep ve öneriler yerinde dinleniyor.

İlçede hizmete sunduğu ve içerisinde muhtarlık bölümlerinin yer aldığı mahalle konaklarıyla vatandaşların muhtarlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Canik Belediyesi, Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyor. İlçede sürdürülen etkin ve hızlı hizmet seferberliğinin önemli parçalarından olan Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle vatandaşların talep dilekçeleri anında işleme alınıyor, sürece yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aşamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor. Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'yle ilçenin farklı noktalarında vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemeye devam ettiklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ortak akılla hareket ediyor, etkin ve hızlı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Mahalle mahalle dolaşıyor

Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'nin aralıksız bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mobil zabıta çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Çözüm merkezimizle ayrıca hemşehrilerimizin taleplerine yönelik dilekçelerini hızlı bir şekilde işleme alıyoruz. Taleplere yönelik çalışmaları ekiplerimizle birlikte süratle tamamlıyor ve sürece yönelik hemşehrilerimize bilgi veriyoruz. Canik'te yaşamı kolaylaştıran çalışmalarımızı sürdürüyor, hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, yapay zeka destekli Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden vatandaşların 7 gün 24 saat taleplerini ve önerilerini iletebildiğini de belirtti. - SAMSUN