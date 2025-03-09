Canik\'te Ramazan Bereketi: Başkan Sandıkçı Vatandaşlarla Buluşuyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayında ilçe sakinleriyle buluşmaya, çat kapı iftar programıyla vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Sandıkçı, en büyük zenginliğin hemşehriler ile olan birliktelik olduğunu söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade etti. Vatandaşlarla birlikte Ramazan'ın sevincini ve bereketini paylaşmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan ayının manevi iklimi içerisinde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Canik'imizde mübarek Ramazan-ı Şerif'in sevincine ve bereketine ortak oluyoruz. En büyük zenginliğimiz, hemşehrilerimizle olan birlikteliğimiz" dedi.

Canik'te Ramazan'ın huzur ortamında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı iftar programımızla kıymetli ailelerimizin iftar sofralarında konuk oluyoruz. Teravih namazı sonrası ve gün içerisinde hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla Ramazan'ın sevincine ortak oluyor, kendilerinin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Bu yıl içerisinde de yine ilk defa oruç tutan çocuklarımızı ödüllerle buluşturuyoruz. Ayrıca, geleneksel Ramazan şenliklerimiz devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde çocuklarımız başta olmak her yaştan vatandaşımıza hitap eden programlar tertip etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimiz daim olsun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN