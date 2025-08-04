Canik'ten '2025 Aile Yılı'na destek: Nikahlar ücretsiz - Son Dakika
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Canik'ten '2025 Aile Yılı'na destek: Nikahlar ücretsiz

Canik\'ten \'2025 Aile Yılı\'na destek: Nikahlar ücretsiz
04.08.2025 15:28  Güncelleme: 15:29
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'nda evlenecek olan çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'nda evlenecek olan çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'na özel projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. 2025 Aile Yılı'nda ilçede çocuk sahibi ailelere 5 bin TL destek sağladıklarını ve anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni destek çalışmasıyla 2025 Aile Yılı'nda evlenen çiftlere nikah ücret desteği sağlayarak, nikah işlemlerinde dosya tetkik ücretini almayacaklarını ve nikah öncesi gerekli işlemleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Nikah işlemleri ücretsiz

Canik Belediye Meclisi Ağustos Ayı Açılış Toplantısı, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve ilgili maddelerin komisyonlara havale edildiği toplantıda aldıkları kararla, Canik'te 2025 Aile Yılı'nda evlenen çiftlerden nikah dosya tetkik ücreti almayacaklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde 2025 Aile Yılı'na özel bir desteği daha hayata geçiriyoruz. 2025 Aile Yılı'nda nikah işlemleri için belediyemize müracaat eden çiftlerimizin, nikah dosya tetkik işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çiftlerimizin nikah işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde tamamlayacağız. 2025 Aile Yılı'nda ailelerimize ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimize ekonomik ve sosyal yönden destek olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

5 bin TL destek

2025 Aile Yılı'na özel çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda ailelerimize sosyal ve maddi yönden katkılar sunan çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. 2025 Aile Yılı'nda evlenecek olan çiftlerimize nikah dosya tetkik işlemlerini ücretsiz hale getirdik. Canik'imizde 2025 Aile Yılı'nda çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin TL destek sağlıyoruz. İlçemizdeki anne adaylarımızı Gebe Bilgilendirme Eğitimi ile buluşturuyor, kendilerine özenle hazırladığımız ve içerisinde çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı Bebek Destek Paketleri'ni hediye etmeye devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımıza belediyemiz düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği kiralama işlemlerinde yüzde 50 indirim uygulamasına, ayrıca ailelerimizi, aile içi iletişimi ve aile bağını güçlendiren sosyal etkinlikler ve programlarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Aile kurumunun önemini her fırsatta hatırlatarak, Güçlü Aile Güçlü Toplum ilkesiyle çalışmaya ve yeni projeleri hizmete almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik'ten '2025 Aile Yılı'na destek: Nikahlar ücretsiz - Son Dakika

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