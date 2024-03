Çankaya Belediyesi Dostluk Maçı ile Eşitlik ve Farkındalık Ayı\'nı tamamladı

Yerel

Çankaya Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinlikler, Dostluk Maçı ile son buldu. TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Dostluk Maçı'nda belediye bünyesindeki kadın çalışanlar ve farkındalık ayına katkıda bulunan STK'lar, bu kez daha eşit bir dünya için futbol oynadı.

DOSTLUK KAZANDI

Farkındalık ayının teması olan "Eşitlik ve umudu büyütmek için bir aradayız" yazılı pankartla sahaya çıkan oyuncular, "Eşitlik" ve "Farkındalık" olarak iki takıma ayrıldı. Renkli anlara sahne olan maçta her iki takım da rakip takımdan yere düşen oyuncuların elinden tutup kaldırarak sportmenlikleri ve dayanışmalarıyla örnek oldu. Seyircilerin de tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdiği maç berabere sonuçlanırken, dostluk kazandı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESAJI

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen maç sonunda her iki takıma da galibiyet kupası verildi. Yaşamın her alanında ve her koşulda eşitliğin sağlanması gerektiği mesajının verildiği Dostluk Maçı'nın ardından birbirlerini sarılarak tebrik eden oyuncular, bu güne özel bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.