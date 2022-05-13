Çankaya Belediyesi Flower Fest'te - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Flower Fest'te

13.05.2022 11:48
Çankaya Belediyesi Flower Fest'te

Çankaya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali'nde kendi ürettiği çiçek ve bitkilerle yerini aldı.

Çankaya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali'nde kendi ürettiği çiçek ve bitkilerle yerini aldı.

Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Flower Fest Çiçek, Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve Bahçe Düzenleme Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı.

15 Mayıs'a kadar sürecek fuarda Çankaya Belediyesi, kendi seralarında ürettiği çiçek, ağaç ve süs bitkileriyle yerini aldı. İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Esnaf ve Çiçekçiler Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen Flower Fest'in Uluslararası konuğu ise Japonya oldu.

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üretiyor. Çankaya'nın dört bir yanını çiçek ve süs bitkileriyle donatan Çankaya Belediyesi, Fuar'a da kış boyunca ürettiği bitkilerle katılıyor.

Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan rengarenk festivalde Çankaya Belediyesi standı, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Başkentlileri bekliyor.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Flower Fest'te - Son Dakika


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