Çankaya Belediyesi mahallenin içine cezaevi yapıyor

26.02.2026 10:50  Güncelleme: 10:52
Çankaya Belediyesi'nin mahkumları topluma kazandırmak adına Seyranbağları Mahallesi'nde yer alan özel kız yurdunun yerine cezaevi yapmayı planladığı açıklandı.

Çankaya Belediyesi'nin mahkumları topluma kazandırmak adına Seyranbağları Mahallesi'nde yer alan özel kız yurdunun yerine cezaevi yapmayı planladığı açıklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'nde Seyranbağları İlkokulu ile sınırı olan eski bir özel kız yurdunu Çankaya Belediyesi'nin mahkumların istihdamı için 100 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu'na dönüştürmeyi planladığı ve ihalenin tamamlandığı belirtildi. Projeden tesadüfen haberdar olan bölge halkı, çocukların güvenliğini düşündüklerini ve hukuki usulsüzlükler yapıldığını belirterek, kararın iptalini istedi. Konuyla ilgili bölge halkı ve Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından toplantı yapıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, belediyenin personel ihtiyacı olduğu ve binanın kirasının ucuz olduğu için söz konusu binayı tercih ettiğini, mahkum istihdamını desteklediklerini fakat belediyenin yer seçiminin uygun olmadığını dile getirdiler.

"Bu işten haberimiz olmadı"

Mahkum evinin kötü bir yerde olduğunu ve tedirgin olduklarını belirten bir vatandaş, "Adalet Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi hükümlülerin ıslahı ile ilgili ortak proje kapsamında bir protokol yapmışlar. Öncelikle bizim bu işten haberimiz olmadı. Protokol imzalandıktan sonra mahalle sakinlerinin haberi oldu. Ama yeriyle ilgili ciddi problem var. Etraftaki komşulara bu iş ifşa oldu, artık bu biliniyor. Mahallemiz çok tedirgin oldu. İlkokula ve liseye 50 metre mesafede olan bir mahalle seçilmiş" diye konuştu.

"Çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz"

Mahalle sakinleri olarak mahkum evine dönüştürülecek olan bina ile çok yakın mesafede olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Mine Yıldırım ise, "Yan binamız önceden erkek yurduydu, sonra kız yurduna döndü. Dün de öğrendiğimize göre Adalet Bakanlığı ile Çankaya Belediyesi bir protokolle mahkumları topluma kazandırmak için burayı konaklama yeri olarak düşünmüş ve apartman sakinleri olarak dip dibe olduğumuz için çok rahatsızız. Kimlerin geldiğini, hangi mahkumların ne amaçla geldiklerini bilmiyoruz. Biz çocuklarımızı, kendimizi burada nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk düşündüğüm şey çocuklar oldu"

Bu olayı duyduktan sonra gerekli tepkiyi göstermek için mahalleli ile ortak hareket ettiklerini belirten 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi Müdürü İlknur Dinçay, "Birdenbire yurt boşaltılmaya başlandı. Aynı zamanda yurdun etrafı çevrelendi. Bir izolasyon çalışması gördük ama ne olduğunu öğrenemedik. Sonra öğrendik ki belediye, mahkumlar için kiralamış. Endişelendim. İlk düşündüğüm şey çocuklar oldu. Benim öğrencilerimin hepsi genç ve delikanlı. Okula yürüyerek gelip gidiyorlar. Bu yolu da kullanıyorlar. Endişem, herhangi bir mahkumla diyalog kurma ortamları olur diye. Hepsi benim evladım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

