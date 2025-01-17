Çankaya Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerini her akşam "Gençlik Sofrası"nda buluşturuyor. Artan eğitim maliyetleri nedeniyle zorlanan öğrenciler, ücretsiz olarak ilçenin iki ayrı noktasında akşam yemeği yiyebiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin Başkent'te öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerinden ücretsiz akşam yemeği uygulaması sürüyor. Ailelerinden uzakta okuyan ve artan eğitim maliyetleri nedeniyle zorlanan üniversite öğrencilerine Gençlik Sofrası uygulaması ile destek olan Belediye, her akşam yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

"Aile bütçesine destek oluyoruz"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, " Türkiye'nin dört bir yanından genç arkadaşlarımız, Çankayamızda üniversite eğitimi alıyor. Ne yazık ki pek çok öğrenci, yüksek gıda enflasyonu sebebiyle sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Gençlik Sofrası uygulamamız kapsamında ücretsiz akşam yemeği ile üniversitelilerin hayat yüküne omuz veriyor, ailelerin hane bütçesine destek oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Güner, üniversite öğrencilerini hafta içi her gün akşam yemeğine davet ederek, "Genç kardeşim, Çankaya senin ilçen, bu sofrada hep yerin var" dedi.

Öğrenciler, yalnızca öğrenci kimlik kartlarını beyan ederek, hafta içi her gün 17.30-18.30 saatlerinde Çankaya Belediye Başkanlığı'nda, 17.30-19.00 saatleri arasında ise 100'üncü Yıl Çankaya Evi'nde yemek hizmetinden faydalanabilecek.