Çankaya Belediyesi'nin Yıkım Kararına Apartman Sakinlerinden Tepki - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nin Yıkım Kararına Apartman Sakinlerinden Tepki

Çankaya Belediyesi\'nin Yıkım Kararına Apartman Sakinlerinden Tepki

Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir siteye ait giriş kapısı ve güvenlik kulübesi için yıkım kararı verdi. Site yönetimi ve apartman sakinleri, karara tepki göstererek durumu polisle tartıştı. Site avukatı, yıkımın durdurulması ve süre verilmesi talebinde bulundu.

02.10.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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Çankaya Belediyesi'nin Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kapısı ve güvenlik kulübesi için verdiği yıkım kararına apartman sakinleri tepki gösterdi.

Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş kapısı ve güvenlik kulübesi hakkında Çankaya Belediye tarafından verilen yıkım kararı tepkilere neden oldu. Yıkım için gelen ekip ile site yönetimi arasında tartışma çıkması nedeniyle polis ekipleri duruma müdahale etti. İki blok arasındaki alanın kendilerine ait olduğunu fakat kamuya da açık bir şekilde faaliyet gösterdiğini söyleyen site yönetimi, Çankaya Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Bize süre verin"

Site avukatı Ali Ozan İlhan yaptığı açıklamada, "Bakın burada elektrik tesisatı var. Güvenlik var, güvenlik zafiyeti var buralarda. Dedik ki 3 gün bize süre verin, bu metruk olarak iddia ettiğiniz ama metruk olmayan yapı var ya biz burayı kaldıralım, vatandaşlarımızı bilgilendirelim. 4 bin kişiye ben gelip anlatamam ki durumu. Vatandaşlarımızı bilgilendirelim" diye konuştu.

"Yıllarca bu bahçeye baktık"

Sitede 2013 yılından beri yaşadığını belirten Ferhan Avşar ise, "Birkaç yıl öncesine kadar ortadaki park alanının devlet malı olduğunu bilmiyorduk. Burada bir kandırılma söz konusu. Bizim bu kooperatifle alakalı bir sorunumuz. Bunun için kişisel davalar açılması gerektiği söylendi. Yıllarca bu bahçeye baktık. Burayı bir yeşil alan haline getiren bizleriz. Sonradan öğrendiğimize göre burası kat yükseltme karşılığında devlete verilmiş bir arazi. Siz bakım masraflarını karşılayın, siz kullanabilirsiniz denilmiş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi'nin Yıkım Kararına Apartman Sakinlerinden Tepki - Son Dakika

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