Çankaya Belediyesi Parkları Yeniliyor

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Çankaya Belediyesi, 10 yılda hizmete açtığı 113 parkın yanı sıra mevcut parkları da baştan sona yeniliyor. Son olarak Aşıklar Parkı, Hasan Ali Yücel Parkı, Koca Yusuf Parkı ve Ali Kitapçı Parkı'nda altyapı ve donatıları yenileyen Çankaya Belediyesi, parkları bahara hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi, 10 yılda hizmete açtığı 113 yeni park yapımının yanı sıra mevcut parklarda da kapsamlı yenileme çalışması yapıyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalar yapan Çankaya Belediyesi, dört parkını baştan sona yeniledi. Aşık Paşa Mahallesi'nde Aşıklar Parkı, Bayraktar Mahallesi'nde Hasan Ali Yücel Parkı, Muhsin Ertuğrul Mahallesi'nde Koca Yusuf Parkı ve 100. Yıl Mahallesi'nde Ali Kitapçı Parkı'nda yenileme çalışmalarında sona gelindi.

6 BİN 744 METREKARE ALANDA YENİLEME

Parklarda bulunan altyapı, sulama ve elektrik revize işleri tamamlanırken, park içi yol ve temel donatıları ile spor alanları düzenlenen parklarda banklar değiştirildi, potalar ve saha zeminleri yenilendi. Aşıklar Parkı ve Hasan Ali Yücel Parkı'ndaki çocuk oyun grupları da tamamen yenilendi. Belediye, yenilenen dört park ile birlikte toplam 6 bin 744 metrekare yeşil alanı daha konforlu hale getirdi. Mevsim koşullarının normalden sıcak geçmesiyle birlikte vatandaşlar parklar ve yeşil alanlarda zaman geçirmeye başladı. Çankaya Belediyesi de bakım onarım çalışmaları yürüttüğü parklarında, her yaştan vatandaşın ihtiyacına göre düzenleme yaptı.