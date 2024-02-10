Çankaya Belediyesi, Ressam Ahmet Umur Deniz'in 'Yurtsuz Bedenler' sergisini açtı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Ressam Ahmet Umur Deniz'in 'Yurtsuz Bedenler' sergisini açtı

Çankaya Belediyesi, Ressam Ahmet Umur Deniz\'in \'Yurtsuz Bedenler\' sergisini açtı

Çankaya Belediyesi, ressam Ahmet Umur Deniz'in 'Yurtsuz Bedenler' sergisini Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Anadolu coğrafyasında yaşanan ve tarihe iz bırakan olayları resmeden 300 eserden oluşuyor.

10.02.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
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Çankaya Belediyesi, Ressam Ahmet Umur Deniz'in "Yurtsuz Bedenler" sergisini, Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. 9 Şubat'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılışı yapılan sergi, şubat ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, ressam ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Umur Deniz'in "Yurtsuz Bedenler" sergisine ev sahipliği yapıyor. Semra Sancak küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 9 Şubat'ta Başkentlilerin ziyaretine açıldı. Sergi, Anadolu coğrafyasında yaşanan ve tarihe iz bırakan olayların resmedildiği 300 eserden oluşuyor.

Sanatçı Ahmet Umur Deniz, eserleriyle Şeyh Bedreddin İsyanı'ndan Gezi Direnişi'ne, rant kültürüne karşı direnen 'Nöbetçi'lerden, topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış 'Mülteciler'e kadar toplumsal tarihin yol haritası sanat tarihi üzerinden aktarıyor.

29 Şubat 2024 tarihine kadar açık olacak sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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