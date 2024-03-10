Çankaya Belediyesi, Vega'yı Eşitlik ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında dinleyicilerle buluşturdu

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Rock müziğin sevilen grubu Vega'yı Başkentli dinleyicilerle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde buluşturdu.
Çankaya Belediyesi, 4 Mart'ta başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" etkinliklerine devam ediyor. Panel, sergi, söyleşi, konser ve film gösterimlerinin düzenlendiği program kapsamında, Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz ikilisinden oluşan ve Türk Rock müziğinin en eski gruplarından Vega, Başkentli müzikseverlerle buluştu. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz gerçekleşen konserde Vega, eşitlik ve umudu büyütmek için sahne aldı.
Çankaya Belediyesi 8 Mart Eşitlik ve Farkındalık Ayı etkinlikleri, 20 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de "İlmek İlmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Şişini, Örgünü Kap Gel" etkinliğiyle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi-Fuaye Alanı'nda, "Doku'narak Yeni Bir Düşünmeye Doğru" söyleşisiyle saat 19.00'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi– Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda; 21 Mart 2022 Perşembe günü ise saat 15.00'te Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda "Sporda Eşitlikte Yerel Yönetimlerin Rolü" paneliyle ve TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak Dostluk Maçı ile devam edecek.
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
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