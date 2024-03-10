Çankaya Belediyesi, Vega'yı Eşitlik ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında dinleyicilerle buluşturdu

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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Rock müziğin sevilen grubu Vega'yı Başkentli dinleyicilerle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, 4 Mart'ta başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" etkinliklerine devam ediyor. Panel, sergi, söyleşi, konser ve film gösterimlerinin düzenlendiği program kapsamında, Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz ikilisinden oluşan ve Türk Rock müziğinin en eski gruplarından Vega, Başkentli müzikseverlerle buluştu. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz gerçekleşen konserde Vega, eşitlik ve umudu büyütmek için sahne aldı.

Çankaya Belediyesi 8 Mart Eşitlik ve Farkındalık Ayı etkinlikleri, 20 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de "İlmek İlmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Şişini, Örgünü Kap Gel" etkinliğiyle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi-Fuaye Alanı'nda, "Doku'narak Yeni Bir Düşünmeye Doğru" söyleşisiyle saat 19.00'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi– Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda; 21 Mart 2022 Perşembe günü ise saat 15.00'te Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda "Sporda Eşitlikte Yerel Yönetimlerin Rolü" paneliyle ve TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak Dostluk Maçı ile devam edecek.