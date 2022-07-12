Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor

12.07.2022 12:05
Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 22 Temmuz'da başlıyor. 5 hafta sürecek etkinlikte, 13 farklı noktada gösterilecek dört film Çankayalılara açık havada film izleme fırsatı sunacak.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 22 Temmuz'da başlıyor. 5 hafta sürecek etkinlikte, 13 farklı noktada gösterilecek dört film Çankayalılara açık havada film izleme fırsatı sunacak.

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" temmuz ayı ile birlikte yeniden başlıyor. 22 Temmuz'da Aşıkpaşa Pazaryeri'nde ilk gösterimi yapılacak Sinema Günleri, 13 farklı noktada dört film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak. Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, sıcak ve taze patlamış mısır ile gazoz ikramı da yapılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Kurban Bayramı'nın ardından açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimizle yeniden buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız etkinliklerde buluşmaya hasret kalmış durumda. Bu yüzden yaz ayları boyunca parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde birbirinden güzel etkinliklerde Çankayalılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

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Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor 23 Nisan Çocuk Evi'nde Yaz Atölyeleri Başlıyor 23 Nisan Çocuk Evi'nde Yaz Atölyeleri Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor - Son Dakika

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