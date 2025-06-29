Çankaya'da Figür Mağazası Açılışı Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Çankaya'da Figür Mağazası Açılışı Renkli Anlara Sahne Oldu

Çankaya\'da Figür Mağazası Açılışı Renkli Anlara Sahne Oldu
29.06.2025 10:29
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki figür mağazası açılışında kostüm sanatçıları dans etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir figür mağazasının açılış törenine kostüm sanatçıları katıldı. Bu katılım, açılışta renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da bir figür mağazasının açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Birçok kişi açılışa, çizgi dizi ve anime karakterlerinin kostümlerini giyerek katıldı. Figürleri canlandıran kostüm sanatçıları dans ederek eğlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, birçok şarkı eşliğinde dans edildi. Açılıştaki kostümleri görenler ise o anları kayıt altına aldı. Öte yandan, mağaza sahibi tarafından açılışa katılanlara soğuk meşrubat ikram edildi.

"Gençlere eğlence olur diye açtık"

Küçük yaşlardan beri anime ve metal müziklere ilgi duyduğunu belirten Pelin Su Çelebi, "Anneme bir dükkan açalım dedim. Annemin de böyle şeylere ilgisi var. Gençlere eğlence olur diye açtık. Önce Etlik'te açtık. Ondan sonra ortamı gördük. Arkadaşlarımızın çok yardımı oldu. Şimdiyse Kızılay'a taşındık. Burada devam ediyoruz. Bu açılışın amacı eğlenmek. 5 yaşından başlayıp 40 yaşına kadar ilgi duyuyorlar. Tepkiler çok güzel. Ortam onlara hem sosyalleşecek hem de arkadaş edinecek bir imkan sağlıyor" diye konuştu.

"Uzun zamandır yapmak istiyordum"

Kostüm sanatçısı Pelin Eğilmezkol ise kostümünü giydiği karakteri çok sevdiğini belirterek, "Bayağı sevdiğim bir karakter. Uzun zamandır yapmak istiyordum ama yapamamıştım. 'Ganyu' karakterini canlandırıyorum. Kostümü ben hazırlamadım yurt dışından satın aldım" ifadelerini kullandı.

"Havacı astsubaylar çok ilgimi çekiyordu"

Kostümünü evde kendisinin diktiğini aktaran Efe Gizlici ise "Nişanlım ile diktik. Havacı astsubaylar çok ilgimi çekiyordu. Ben de böyle bir şey yapmak istedim" dedi.

Açılışta birçok kostüm sanatçısı sıcak havaya aldırış etmeden saatlerce dans etti. Eğlencelerine sokaktan geçen insanların da dahil olmasıyla renkli anlar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankaya'da Figür Mağazası Açılışı Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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