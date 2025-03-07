Çankaya Kapalı Pazarı'nda 340 Esnafın Yeri Belirlendi - Son Dakika
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Çankaya Kapalı Pazarı'nda 340 Esnafın Yeri Belirlendi

Çankaya Kapalı Pazarı\'nda 340 Esnafın Yeri Belirlendi

Kepez Belediyesi'ne ait Çankaya Kapalı Pazarı'nda 340 esnafın yerleri, noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kura çekimi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Velican, esnafın sorunlarının giderilmesi için 'Pazar Yerleri Denetim Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

07.03.2025 15:33  Güncelleme: 15:39
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Kepez Belediyesi'ne ait Çankaya Kapalı Pazarı'nda satış yapacak 340 esnafın yerleri, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Antalya Semt Pazarcılar Odası'nın yapımını üstlendiği, mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait olan kapalı pazar yeri için kura çekimi yapıldı. 18. Noter huzurunda yapılan kura çekimi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya Kepez Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Velican, Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, Zabıta Müdür Yardımcısı Mehmet Şimşek ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı. Kepez Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Velican, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün pazarcı esnafının sıkıntılarını yakından takip ettiğini belirterek, pazar yerlerindeki eksikliklerin giderilmesi, verimliliğin artırılması ve esnafın sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 'Pazar Yerleri Denetim Komisyonu'nun oluşturulduğunu söyledi. "Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diyen Velican, kura çekimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Çankaya Kapalı Pazarı için noter huzurunda yapılan kura çekimine 340 pazarcı esnafı katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankaya Kapalı Pazarı'nda 340 Esnafın Yeri Belirlendi - Son Dakika

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