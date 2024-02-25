Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, rakibi Umut Özcan'ın nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, rakibi Umut Özcan'ın nikah şahidi oldu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, rakibi Umut Özcan\'ın nikah şahidi oldu

Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan'ın dünyaevine girdiği nikah töreninde şahitlik yaptı. Tören sonrasında iki adayın sarılması davetliler tarafından alkışlandı.

25.02.2024 21:41  Güncelleme: 21:46
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Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, dünyaevine giren Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan'ın nikah şahidi oldu.

Demokrat Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Umut Özcan, düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Törende Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, rakibi olan Özcan'ın nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından iki belediye başkan adayının sarılması ise davetlilerden alkış aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, rakibi Umut Özcan'ın nikah şahidi oldu - Son Dakika
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