Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı

Çankırı\'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlenirken, 325 çift ise boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 4,8 arttı.

22.02.2024 19:17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı.

TÜİK, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Çankırı'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 2023 yılında bin 114 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,55 oldu. Çankırı bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 69. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 325 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 1,62 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı - Son Dakika
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