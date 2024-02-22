Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'da 2023 yılında bin 114 çift evlendi, 325 çift ise boşandı.

TÜİK, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Çankırı'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 2023 yılında bin 114 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,55 oldu. Çankırı bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 69. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 325 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 1,62 oldu. - ÇANKIRI