Çankırı'da başlatılan Kahveli Sohbetler'in her ay farklı konukla süreceği bildirildi - Son Dakika
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Çankırı'da başlatılan Kahveli Sohbetler'in her ay farklı konukla süreceği bildirildi

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Çankırı\'da başlatılan Kahveli Sohbetler\'in her ay farklı konukla süreceği bildirildi
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Çankırı'daki Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda okul-aile işbirliğini güçlendirmek için 'Kahveli Sohbetler' etkinliği başlatıldı. İlk programda veliler ve öğretmenler ebeveynliği değerlendirdi, etkinliğin her ay farklı kitap ve konukla süreceği bildirildi.

Çankırı'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen veliler, okul ile aile bağlarını güçlendirdi.

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda, okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Kahveli Sohbetler" etkinliği hayata geçirildi. Okulda gerçekleştirilen ilk programda, veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Özge Karataş ile bir araya geldi. Etkinlikte, "Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi" kitabı incelenerek günümüz ebeveynliğinin değişen dinamikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yolları ve ailenin çocuk gelişimindeki rolü değerlendirildi. Velilerin kitaplar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasını hedefleyen etkinliğin, her ay farklı bir kitap ve konukla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
ÇankırıEğitimYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da başlatılan Kahveli Sohbetler'in her ay farklı konukla süreceği bildirildi - Son Dakika
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