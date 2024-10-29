Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ÇANKIRI - Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı.

Çankırı'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde il merkezindeki bulvar trafiğe kapatıldı. Bulvarda düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra törene katılan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunularak bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin şiirler okuması ile devam eden tören, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Tören, tören geçişi ile sona erdi.

Programda konuşan Vali Taşolar, "Bizler, tıpkı büyüklerimiz gibi, vazgeçmeyecek olanlarız. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir terör devletine, dünyadaki hiçbir güce, teslim olmayacak olanlarız. Bizler, istiklal yolundaki Çankırılı analarımız bebeğinin battaniyesini, top mermisine nasıl sardıysa, TUSAŞ'ımızı, yerli sanayimizi de öyle sarıp sarmalayacak olanlarız. Bizler, emanet aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni, çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh, daha mutlu bir Türkiye olarak teslim edecek olanlarız" dedi.