Çankırı'da Karacaların Hızlı Koşuşu Gülümsetti
Çankırı'da karaca sürüsü vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla koştu, komik anlar yaşandı.
Çankırı'da görüntüledikleri karacaların hızlı koşmasına şaşıran vatandaşların komik diyalokları kameraya yansıdı.
Çankırı'da karaca sürüsünün hızla ilerlediği anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, hızları karşısın dahayrete düştü.O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, "Bak, bak, nasıl da hızlı gidiyorlar, yorulmuyorlar ki" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Kaynak: İHA
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