Çankırı\'da Karacaların Hızlı Koşuşu Gülümsetti

Çankırı'da görüntüledikleri karacaların hızlı koşmasına şaşıran vatandaşların komik diyalokları kameraya yansıdı.

Çankırı'da karaca sürüsünün hızla ilerlediği anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, hızları karşısın dahayrete düştü.O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, "Bak, bak, nasıl da hızlı gidiyorlar, yorulmuyorlar ki" diyerek tepkilerini dile getirdi.