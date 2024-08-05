Çankırı'da Meşhur Kaya Tuzundan Tuzlu Çikolata Üreten Kadın Girişimci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çankırı'da Meşhur Kaya Tuzundan Tuzlu Çikolata Üreten Kadın Girişimci

Çankırı\'da Meşhur Kaya Tuzundan Tuzlu Çikolata Üreten Kadın Girişimci

Çankırı'da çikolata işletmeciliği yapan bir kadın girişimci, Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan tuzlu çikolata üretti. Tüketicilerden tam not alan tuzlu çikolata, tansiyon hastaları için de uygun olduğu belirtildi.

05.08.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da el yapımı çikolatalar üreten kadın girişimci, Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata yaptı. Kadın işletmecinin yaptığı tuzlu çikolata, tüketicilerden tam not aldı.

Çankırı'da çikolata işletmeciliği yapan Eda Kıyısin, Belçika çikolatası yapmak isterken, daha farklı bir çikolata üretmeye karar verdi. Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan tuzlu çikolata yapma fikrini bulan kadın girişimci, tuz ile şeker oranını ayarlayıp çikolata yaptı. Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan çikolata çıkartan Kıyısin, fikirlerini almak için vatandaşlara da tattırdı. Vatandaşlardan olumlu dönüşler alan Kıyısin, tuzlu çikolatanın seri üretimine geçerek satışa sundu. Çankırı'nın meşhur kaya tuzunu ön plana çıkartarak Çankırı'da bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Kıyısin, çikolatayı tansiyon hastalarının da rahatlıkla yiyebileceğini belirtti.

"Kaya tuzumuzu da ön plana çıkartarak Çankırı'da bir ilki yaptık"

Çok güzel bir lezzet ortaya çıkardıklarını belirten Eda Kıyısin, "Çankırı'da el yapımı gerçek Belçika çikolatası üretimi yapıyorum. Çikolatayı kendimiz ürettiğimiz için 'daha farklı ne yapabiliriz' diye düşündüğümüzde Çankırı'nın meşhur kaya tuzunu çikolatamızda kullanıp kullanamayacağımıza baktık. Tuz oranlarını ayarlayıp denediğimizde çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Biz de tuzlu çikolatayı üretime geçirip tüketiciye sunmaya karar verdik. İlk yaptığımızda öce kendimiz denedik, tadını beğendikten sonra gelen müşterilerimize sunduk. Vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldık, tadını beğendiler. Hem tatlının hem tuzlunun bir arada olduğu çikolatanın tadını beğendiler. Kaya tuzu sağlık açısından faydalı olduğu için tansiyon hastaları içinde ciddi bir problem oluşturmayacaktır. Kaya tuzumuzu da ön plana çıkartarak Çankırı'da bir ilki yaptık" dedi.

"Herkese bu çikolatayı tavsiye ederim"

Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ile çikolata yapılmasından gurur duyduğunu belirten Berkay Tozlu, "Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan yapılan çikolatasını denemek için buraya geldim. Daha önce böyle bir çikolata yemediğim için merakıma yenik düştüm diyebilirim. Çikolataya gerçekten esrarengiz bir tat katmış. Herkese bu çikolatayı tavsiye ederim. Çankırı'nın kaya tuzundan çikolata yapılmasından da Çankırılı olarak gurur duydum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Tansiyon, Çankırı, Gastronomi, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Meşhur Kaya Tuzundan Tuzlu Çikolata Üreten Kadın Girişimci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 05:02:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Meşhur Kaya Tuzundan Tuzlu Çikolata Üreten Kadın Girişimci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement