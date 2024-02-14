Çankırı\'da Nostaljik Gazoz Dükkanı: Hem Çocukluğunuzu Hem Memleketinizi Bulun

Yerel

Çankırı'da bir esnafın açtığı nostaljik gazoz dükkanını ziyaret eden vatandaşlar hem çocukluğundaki gazozları, hem de memleketlerinde üretilen gazozları bulma imkanı buluyor.

Çankırı'da yaşayan Aybars Şentürk, hem yerli gazozu desteklemek hem de memleket ve çocukluk özlemi çekenler için farklı illerde üretilen yerli gazozları Çankırı'da bir araya getirdi., Yüzlerce çeşit gazozu yaklaşık 20 metrekarelik dükkanında sergileyen Şentürk, 70 yıl önce üretilen gazozları bile dükkanında sergiliyor. 120 çeşide yakın gazoz bulundurduğunu belirten Şentürk, dükkanı ziyaret eden vatandaşların hem çocukken içtiği gazozları hem de memleketlerinin meşhur gazozlarını bulabildiğini ifade etti.

"Müşteri bizi ararken 'tarihi gazozcu' diye arıyor"

Pandemi sonrasında Türkiye'de gazoz üretiminin büyük oranda azaldığını ifade eden Şentürk, "Türkiye'de üretimi devam eden yerli gazozları burada bir araya getiriyoruz. Özellikle yaz sezonunda 120 çeşit gazoza kadar çıkıyor. Pandemi öncesi 360'ın üzerinde yerel marka gazozlar üretiliyordu. Pandeminin etkisiyle maalesef bazı firmalar kapatmak zorunda kaldı. Biz de hala üretimi devam eden yerel gazozları burada bir araya getirip müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda nostalji ile de süsleyip insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3 yıllık bir hizmetimiz var ama müşteri bizi ararken 'tarihi gazozcu' diye arıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada çok farklı atmosfer var. İnsanlar burada gerçekten mutlu oluyor. Yaşlı insanlar çocukluğunun gazozunu bulabiliyor, gençler ise sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyor. Ben buraya gazoz getirmeden önce mutlaka tarihini ve içeriğini araştırıyorum. Müşterim bana gazozun içeriğini sorduğunda üretim tarihi, üretim yeri, aroması hepsine hakim olduğum için yardımcı oluyorum" dedi.

"Ticaret gözü ile bakmıyorum"

Yaptığı işi ticaret için yapmadığını belirten Şentürk, "Kendi içmediğim gazozu buraya getirmiyorum. Müşterilerimiz de bu yönümüzü beğeniyorlar. 1950'li yıllardan bu yana kesintisiz üretime devam eden gazozlar var. Bu gazoz işi bende bir tutkuya dönüştü. Sadece ticaret gözüyle bakmıyorum burada mutlu oluyorum. Çocuklarıma ve yeğenlerime sürekli 'siz burayı devam ettireceksiniz' diyorum. Mutlaka buranın devam etmesini istiyorum. Allah ömür verdiği sürece mesleğime devam edeceğim" diye konuştu. - ÇANKIRI