Çankırı haberi... Üniversite öğrencilerine Çankırı'nın kültürü ve tarihi değerleri anlatıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri düzenlenen konferansta Çankırı'nın tarihini ve kültürünü öğrendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından üniversiteye yeni başlayan ve farklı kültürlerden bir araya gelen ulusal ve uluslararası öğrencilere Çankırı şehri, tarihi, kültürü ve değerlerinin yansıtıldığı "Çankırı Kültürü ve Tarihi Konferansı" düzenlendi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Ortak Dersler Koordinatörü Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol, Türk Anneler Derneği Çankırı Şube Başkanı Songül Astarlıoğlu ve yöneticileri, Çankırı Yaren Ekibinin eşleri, Çankırı eşrafından esnaflar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta ilk olarak Ortak Dersler Koordinatörü Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol, öğrencilere koordinatörlük, ortak dersler, sistem işleyişi hakkında bilgi verdi.

Çankırı'nın önemli bir tarihe sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol, "Üniversite olarak hedefimiz bilinçli, kaliteli ve nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Sizler diğer üniversitelerden mezun olacak öğrencilerden farklı olmalısınız. Sizin için oluşturduğumuz ders listesinde yetkinliklerinizi geliştirebileceğiniz, kültürünüzü öğreneceğiniz, mesleki becerileriniz dışında farklı beceriler kazanacağınız oldukça zengin bir ders havuzumuz var. Öğrenci merkezli bir üniversite olarak sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz dersleri sizler için planlıyoruz, uyguluyoruz ve kontrollerini yapıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrencilerimizin derslere yoğun ilgisi ve doğru ders seçimleri bizleri çok mutlu etti. Hedeflediğimiz bilinçli ve donanımlı öğrenci profilini yetiştirdiğimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ortak Dersler Koordinatörlüğümüze her aşamada verdiği destekler ve bizlere sağladığı geniş çalışma alanı için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Odabaş'a, değerli akademisyen arkadaşlarıma, düzenlediğimiz konferansa gösterdikleri yoğun ilgi için öğrencilerimize, Türk Anneler Derneği Çankırı Şube Başkanına, Dernek üyelerine ve Yaren eşlerine teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Aksoy Arıkan, Çankırı ve Çankırı Yaran kültürünü tanıtımını görsellerle anlatan iki ayrı sunum yaptı. Dr. Rabia Aksoy Arıkan anlatımında, ÇAKÜ'ye yeni katılan öğrencilere kendi aile kültüründen yola çıkarak ve örnekler vererek bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere kendilerini ve kültürü uzaklarda değil, kendi can suyunda bulmaları gerektiğini söyleyen Arıkan, arayış içinde olan nesillerle, kültürü her daim yaşayan ve yaşatan nesilleri bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Her şeye rağmen olması gerektiği gibi davranan, özünden ödün vermeyen, insan olan ve insan kalma mücadelesi veren insanlara olan ihtiyacın geleneksel kültürümüzde var olduğunun altını çizen Dr. Rabia Arıkan, en güzel öğretileri en güzel yaşantıları içeren aile kültürünün toplumsal kültürle, sonrasında ise eğitim ve akademik kültürle bir araya geldiği, medeniyet kültürüne katkı sunan halkalar birliği olduğunun önemini dile getirdi.

"Yaşayan kültürün eğitime aktarılması yolunda, yazılı olmayan kültürün kalıcılığını sağlamak gerekir" ifadelerine yer veren Arıkan, "Okuyan nesille, yaşayan, tatbik eden, yönlendiren neslin kültürle buluştuğu bu tür tanıtım içeren konferanslarla sık sık bir araya gelmeliyiz. Duruşuyla, bakışıyla, tavrıyla kültürünü yansıtan, yaşayan ve kültürel değerlerinden ödün vermeyen isimsiz kültür elçilerinin onore edilmesinin ve desteklenmesinin insanlığı kurtaracak formül olduğunu düşünüyorum. Dünyayı daha güzel hale getiren, ailelerimizden aldığımız güzel değerlerimizin hep örneği ve taşıyıcısı olmak, yaşamak ve yaşatmak en büyük dileğimizdir. Zaman hangi zaman, insanlar hangi insanlar olursa olsun bizler olması gerektiği gibi davranmalı, olması gerekeni her daim yapmalıyız. Bizlere emanet edilen ve kültür miraslarına umarım layık oluruz ve mahcup olmayız" şeklinde konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ise günümüz dijital çağının sayılamayacak kadar faydalarının yanında yaşayan kültürü, geçmişi, geleneksel değerleri de unutturduğunun bir geçek olduğunu belirterek, "Elbette teknolojiyi kullanacağız ama geçmişimizi, somut olmayan kültürel değerlerimizi de unutmayacağız ve yaşatmaya çalışacağız. Bugün çocuklarımızın tabletlerden, internetten izlediği ne olduğunu çokta bilmediğimiz içeriklerin aksine, benim için dedemin bir dizinde benim, bir dizinde ağabeyimin oturup dinlediğimiz masalların tadı da değeri de elbette bir başkaydı. Bu anlamda bugün yapılan bu konferans çok değerliydi. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konferansın bitiminde katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Ortak Dersler Koordinatörü Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol'a Öğr. Gör. Dr. Rabia Aksoy Arıkan tarafından Çankırılı Yaren eşlerinin işledikleri Yaren İşleme Kumaşı takdim edildi. Ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. Çiğdem Yüksektepe Ataol tarafından konferansın konuşmacısı Dr. Rabia Aksoy Arıkan ve Türk Anneler Derneği Çankırı Şube Başkanı Songül Astarlıoğlu'na ve diğer misafirlere çeşitli hediye takdimleri gerçekleştirildi. Konferansın son bölümünde Çankırı esnafının katkılarıyla, konferansa katılan öğrencilere kura ile Çankırı Kültürünü yansıtan çeşitli hediyeler verildi. - ÇANKIRI