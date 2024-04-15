Çankırı İl Sağlık Müdürü, Hastanedeki Doktorların Morallerini Yüksek Tutuyor - Son Dakika
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Çankırı İl Sağlık Müdürü, Hastanedeki Doktorların Morallerini Yüksek Tutuyor

Çankırı İl Sağlık Müdürü, Hastanedeki Doktorların Morallerini Yüksek Tutuyor

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hastanedeki doktorlar ve diğer görevlilerin problemlerini dinleyerek morallerinin yüksek olmasını sağlıyor. Yeni göreve başlayan uzman hekimlerle bir araya gelen Sarıkaya, konaklama ihtiyaçlarında yardımcı oluyor ve personellerin morallerini yüksek tutuyor. Çankırı Devlet Hastanesi'nde yeni göreve başlayan uzman hekimlerin ilimizdeki sağlık hizmetini artıracağını ve vatandaşlara daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Dr. Sarıkaya, Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

15.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hastanedeki doktorlar ve diğer görevlilerin problemlerini dinleyerek morallerinin yüksek olmasını sağlıyor.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı'ya atanmış olan nefroloji, radyoloji, KBB, iç hastalıkları, kardiyoloji, göz hastalıkları, acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi çeşitli branşlarda yeni göreve başlayan uzman hekimlerle bir araya gelerek görevlerinde güzel bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Adaptasyon süreçlerinde de konaklama ihtiyaçlarında yardımcı olmak için taleplerini dinleyen Sarıkaya, personellerin morallerini yüksek tutuyor.

En iyi sağlık hizmeti sunma gayretinde olduklarını belirten Dr. Sarıkaya, "Sağlık ordumuza katılan yeni doktorlarımız ile birlikte Çankırı Devlet Hastanemizde dinamik, yenilikçi bir hastane olarak şehrimizde vatandaşlarımıza daha nitelikli ve detaylı bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Nitekim yeni göreve başlayan hocalarımız arasında Çankırı'da 2015 yılından bu tarafa bulunmayan nefroloji branşında sağlık hizmeti verilmeye başlanılacaktır. Bilindiği üzere daha önce hekim yokluğu nedeniyle 5 yıldır hizmet verilemeyen gastroenteroloji ve 6 yıldır hizmet verilemeyen Endokrinoloji branşlarında uzman hekimlerimiz uzun yıllar sonra ilimizde hizmet vermeye başlamıştır. Bu çerçevede ilgili branşlarda ilimizde yeterli bir sağlık hizmeti alınmaya başlanmış ve vatandaşlarımızın başka illerdeki hastanelere gitme ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Çankırı Devlet Hastanemizde yeni göreve başlayan uzman hekimlerimize ilimizdeki mesleki yaşamlarının üstün başarılarla dolu geçmesi temennisi ile yeni branş doktorlarımızın sağlıktaki kaliteyi artıracağından ve Çankırı'da vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi en kaliteli en iyi sağlık hizmetini sunma gayretinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni hekimlerin ilimize kazandırılmasında Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı arz ediyor, Grup Başkan Vekilimiz sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu ve sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar'a ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüz sayın Celal Şahin'e teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı İl Sağlık Müdürü, Hastanedeki Doktorların Morallerini Yüksek Tutuyor - Son Dakika

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