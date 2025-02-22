Çankırı Kaya Tuzu Hayvanlara Faydası - Son Dakika
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Çankırı Kaya Tuzu Hayvanlara Faydası

Çankırı Kaya Tuzu Hayvanlara Faydası

Çankırı'da üretilen kaya tuzu, hayvanların et ve süt verimini artırarak büyük ilgi görüyor.

22.02.2025 11:10
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Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da yapılan kaya tuzu üretimi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tuz ihtiyacı karşılanıyor. Yüksek minerali ile dikkat çeken Çankırı kaya tuzu, hayvanların et, süt verimine katkı sağlıyor.

Çankırı'da 35 milyon yıl önce oluşan kaya tuzu blokları, Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise Çankırı tuzunun dünyanın en saf tuzları arasında yer aldığını ortaya koydu. Çankırı tuzu, bu özelliği sayesinde hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Çankırı, yalnızca insanların değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da tuz ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Çankırı'da üretilen kaya tuzu, barındırdığı mineraller sayesinde hayvanların et ve süt veriminin artmasına katkı sağlıyor.

"Çankırı'dan günlük en az 29 ton tuz hayvanların yalaması için tüm Türkiye'ye gönderiliyor"

Hayvan tuzlarının büyük oranının Çankırı'dan karşılandığını belirten tuz işletmecisi İlyas Ak, "Çankırı tuzunun içerisinde hiçbir şekilde ağır metal yoktur. Bu durumda insan ve hayvan sağlığı için çok değerlidir. Damarlı kaya tuzları, hayvanlar için kullanılmaktadır. Yiyeceğin yanı sıra hayvancılık içinde tuzun birçoğu Çankırı'dan sağlanıyor. En iyi tuz yatakları da Çankırı'dadır. Hayvanların yalaması için çok kaya tuzu talebi oluyor. Kimisi çok kimisi de az istiyor. Bizlerde tır bazında gönderiyoruz. Çankırı'dan günlük en az 29 ton tuz hayvanların yalaması için tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Çankırı tuzu dünyada çıkartılan tuzlardan en saf ve en kaliteli tuzdur" dedi.

"Çankırı kaya tuzunun minerali daha da bol olduğu için hayvanlar daha güzel, daha verimli oluyor"

Çankırı tuzunun hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirten hayvancılıkla uğraşan Kadir Kara ise, "Hem besicilik yapıyorum hem de kasap işletmeciliği yapıyorum. Besilik hayvanlarda tuz oranlarına dikkat edilmesi gerekli. Ben şahsen hayvanlarıma Çankırı kaya tuzu yalatıyorum. Önlerine koyuyorum, kendileri istedikleri zaman yalayabiliyorlar ve daha güzel verim alıyorum. Veteriner kontrolü sırasında da önlerine kaya tuzu koyulabilir. Tüm hayvancılıkla uğraşan meslektaşlarıma tavsiye ederim. Hayvanlar, tuz yaladığında hem vitamin alıyor hem de etine lezzet katılıyor. Tuz yalayan hayvanların etinden yapılan yemekler çok güzel olur. Özellikle Çankırı kaya tuzunun minerali bol olduğu için hayvanlar daha güzel, daha verimli oluyor" diye konuştu.

"Tuz, gerek et, gerekse de süt verimi için olmazsa olmazdır"

Tuz ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ise tuz yalayan hayvanların etinde ve sütünde yüksek verim olduğunu ifade ederek, "Tuz, insanlarda olduğu gibi hayvanlar içinde bir gıda maddesidir. Ancak insanların tüketebileceği tuz miktarıyla hayvanların tüketmeleri gereken tuz miktarı aynı değildir. Tuz, gerek et, gerekse de süt verimi için olmazsa olmazdır. Tuz tüketen çiftlik hayvanları daha fazla yem yer, daha fazla su içer ve dolayısıyla verimleri de fazla olur. Hayvancılıkta tuz kullanımının bir diğer önemli yönü ise hayvanların üreme sağlığıdır. Yeterli miktarda tuz tüketen hayvanlarda döl verimi ve sperm kalitesi artmaktadır. Hayvanlar ve insanlar için elzem minarelerde farklıdır. İnsanlar için elzem olmayan birçok mineral, hayvanlar için elzem olabilmektedir. Tuz, hayvanlarda başlıca kemiklerde depolanmaktadır. Tuzla beslenen hayvanların etleri daha lezzetli olmaktadır ve eti kemiğinden çok daha kolay ayrılabilir" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı Kaya Tuzu Hayvanlara Faydası - Son Dakika

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