Çankırılı dernekten Başbağlar şehitlerine anma ziyareti - Son Dakika
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Çankırılı dernekten Başbağlar şehitlerine anma ziyareti

Çankırılı dernekten Başbağlar şehitlerine anma ziyareti
10.07.2026 10:54
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Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri, 5 Temmuz 1993'te PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 Başbağlar köylüsünün kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Dernek üyeleri ayrıca şehitliğin onarımını yapıp büyük bir Türk bayrağını 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazısının üzerine yerleştirdi.

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 33 vatandaşın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehir düşen 33 vatandaşı unutmadı. Saldırının yıldönümünde Erzincan'ı ziyaret eden dernek üyeleri şehitlerin mezarları başında dua etti. Ziyaretin ardından şehitliğin onarımını ve temizliğini yapan dernek üyeleri, temin ettikleri dev Türk bayrağını şehitlik karşısına yazılan 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazının üzerine yerleştirdi.

Şehitlerin şehadetlerinin 33'üncü yıl dönümü vesilesiyle ziyarette bulunduklarını söyleyen Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütcüoğlu, "Arkamda kıymetli Başbağlar şehitlerimiz bulunmakta. Tabii ki o zamanın imkanlarıyla şehitlerimiz köylerine defnedilemediklerinden dolayı, yakın bir mevkide bulunan Başpınar köyüne defnedilmişler. Bizler kıymetli şehitlerimizin unutulmaması adına köyümüzün değerli muhtarı ve aynı zamanda bu üzücü olayda ağabeyini ve babasını kaybetmiş olan değerli muhtarımız Ali ağabeyimiz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Köylerinin karşı tarafında bulunan dağda 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazıyordu. Bunun üzerine de 18x12 metre ebatlarında bir bayrak temin etmemiz gerekti. Biz de bunları, Allah razı olsun, Almanya'da yaşayan Trabzonlu değerli büyüklerimiz Mehmet Karataş gibi büyüklerimiz bayrağı temin ettiler. Biz Çankırılılar olarak da bu bayrağı 33'üncü yıldönümü anma etkinlikleri düzenlenecek olan şehitlerimiz için köyümüze getirdik ve inşallah az sonra da teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çankırılı dernek üyelerine teşekkür eden Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar da, "Çankırı'dan Okan ağabeyimiz ve gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Hilmi bey bize ulaştılar. Bir görüşmemiz oldu, geleceklerini bildirdiler. Bizim köyümüzün karşısında bulunan 'şehitler ölmez' yazımızın üzerine asılması için bayrak temin ettiler. Bu ekibe, gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Çankırı, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırılı dernekten Başbağlar şehitlerine anma ziyareti - Son Dakika

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