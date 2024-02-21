Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Vali Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi. Vali Taşolar, seçimlerin huzur içinde geçmesi için muhtarların emeğine güvendiğini belirtti.

21.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:09
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Vali Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talepleri dinledi. Toplantıda konuşan Vali Taşolar, "Malum önümüzde bir seçim var. İnşallah bu seçim hem memleketimiz için hem Çankırı için hem de Eldivan için hayırlara vesile olur. Seçimlerin huzur içinde geçmesi için bizim sizlerden beklentilerimiz var. Muhtarlarımızı bulundukları yörelerin kanaat önderleri olarak görüyoruz. Köyleri onlara emanet ediyoruz. Seçimlerin huzur içinde geçmesi en başta sizlerin göstereceği emeğe bağlı. Biz, köylerdeki vatandaşlarımızı önce Allah'a sonra size emanet ediyoruz. Seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Eldivan Kaymakamı Selami Alper Özkan, Eldivan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Lafcı, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Eldivan'a bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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