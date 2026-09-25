Çankırı'ya atanan Osman Elbir, Kütahya'da düzenlenen veda yemeğiyle uğurlandı - Son Dakika
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Çankırı'ya atanan Osman Elbir, Kütahya'da düzenlenen veda yemeğiyle uğurlandı

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Çankırı\'ya atanan Osman Elbir, Kütahya\'da düzenlenen veda yemeğiyle uğurlandı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak atanan Osman Elbir için Kütahya'da veda yemeği düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı; Elbir'e emeklerinden dolayı teşekkür edilip yeni görevinde başarılar dilendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak atanan Osman Elbir için Kütahya'da veda yemeği düzenlendi.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü teşkilat mensupları katıldı. Görev süresi boyunca Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Osman Elbir'e, emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Emniyet teşkilatı mensuplarının zor şartlar altında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Vali Musa Işın, "Devletimize sadakatiniz, milletimize bağlılığınız ve görev aşkınız bizim başımızı dik tutuyor. Sizleri çalışma arkadaşımız olduğu kadar kardeşimiz olarak da görüyoruz" dedi.

Programda Elbir'e yeni görev yeri Çankırı'da başarılar dilenirken, görev hayatında ve özel yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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