Canpolat esnaf odaları ve çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Canpolat esnaf odaları ve çarşı esnafıyla bir araya geldi

17.10.2022 12:09
Canpolat esnaf odaları ve çarşı esnafıyla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat beraberinde Kaymakam Serap Özmen Çetin ile esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat beraberinde Kaymakam Serap Özmen Çetin ile esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bulduğu her fırsatta vatandaş ve esnaf odalarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Mesaisini sahada yaptığı alan gezileri ve incelemelerle sürdüren Canpolat'ın adresi, esnaf odaları oldu. Beraberinde Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ziyaretlerine devam eden Canpolat, esnaf odasını ziyaret etti. Burada oda başkanı Halil Polat ve esnaf ile bir araya gelen Canpolat, hayırlı işler temennisinde bulundu. Her zaman esnafın yanında olduklarını kaydeden Canpolat, "İşleriniz bereketli olsun inşallah. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz bu şehrin sanayi anlamında lokomotifisiniz. Her türlü manada, değerli başkanımla birlikte sizlerin yanındayız. Her ne kadar bizim bölgemiz olmasa da, sanayi bizim de sanayimiz, sizi desteklemek adına elimizden geleni ortaya koyacağımızı ifade etmek isterim, sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Canpolat ve Kaymakam Çetin, daha sonra Şanlıurfa Oto Galericiler Derneği ve Kooperatifi ile Evren Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Aslan ve yönetimiyle bir araya geldi. Yönetim ve üyelerle Şanlıurfa'nın sanayisi üzerine sohbet eden Canpolat, gelen talepleri de dinledi. Esnaf odalarına yaptığı ziyaretlerin ardından Canpolat ve beraberindekiler, çarşı esnafını ziyaret etti.

Çarşı bölgesindeki esnafla bir araya gelen Canpolat, hayırlı ve bol kazançlı işler temennisinde bulunarak, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Serap Özmen, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canpolat esnaf odaları ve çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

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