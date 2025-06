Canpolat\'tan Babalar Günü Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatın her aşamasında bize rehberlik eden, sevgisiyle güven veren, fedakarlığıyla örnek olan tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

"Babalar, yeri doldurulamaz bir öğretmen, gölgesinde huzur bulduğumuz bir çatı, sırtımızı yasladığımız bir dağ gibidir." sözleriyle mesajına başlayan Canpolat, "Onlar, evlatları için sessizce mücadele eden, yorgunluk nedir bilmeden çabalayan, sevgisini çoğu zaman bakışlarıyla anlatan kahramanlardır. Her evlada doğruyu, iyiyi ve güzeli öğreten, yaşamın zorluklarında el uzatan, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan babalarımıza minnettarız. Bu özel günde yalnızca aramızda olan babaları değil; dualarımızda yaşattığımız, kalbimizde her daim var olan kıymetli büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. Baba olmanın anlamını; sevgi, emek, sabır ve özveriyle her gün yeniden yazan tüm babaların, baba olmayı arzulayanların ve yüreğinde baba sevgisi taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA