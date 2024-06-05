Çarşamba Belediye Başkanı Batıyaka Semt Pazarını Ziyaret Etti

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Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Batıyaka Semt Pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sabah saatlerinde pazar yerini gezen Belediye Başkanı Dündar, pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulundu. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ile de yakından ilgilenen Başkan Dündar, ziyaret esnasında esnafın ve vatandaşların dilek ve önerilerini dinleyerek notlar aldı. Dündar, "Pazar yerlerinde iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu hafta da Batıyaka Pazar Yerimize geldik, eksikliklere bakıyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir yandan da hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ediyor, talep ve önerileri dinliyoruz" dedi.

Her zaman vatandaşların yanında olduğunu, çalışmalarının da bu yönde devam ettiğini belirten Başkan Dündar, "Batıyaka Pazar Yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Doğuyaka Pazar Yerinde de bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yaptık. Diğer yandan Tekel Pazar Yerinin orada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün pazar yerlerimizi seçim döneminde söz verdiğimiz gibi elden geçirecek, bakımlarını yapacak ve halkımızın daha iyi şartlarda bu hizmeti almasını temin edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Tekel Pazar Yeri ile ilgili de çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - SAMSUN