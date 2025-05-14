Çarşamba\'da Dünya Engelliler Haftası Etkinliği

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği programda müzik ve dans gösterileri sunuldu, mezuniyet heyecanı yaşandı.

Etkinlik kapsamında özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı el sanatları ürünleri sergilendi. Katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerin emeklerini takdir etti. Ardından öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan müzik ve dans gösterileri sahnelendi. Gösterilerin sonunda mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler keplerini fırlatarak diplomalarını aldı. Diplomalar, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Hüseyin Dündar tarafından öğrencilere verildi.

"Otizm bir eksiklik değil, farkındalıktır"

Programda konuşan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, otizmin bir eksiklik değil, farkındalık olduğunun altını çizerek, "Bu farkındalığı topluma yaymak amacıyla bugün burada bulunuyoruz. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek hepimizin sorumluluğudur. Ticaret Borsası olarak özel öğrencilerimizin ve ailelerinin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Baykut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, ÇTB Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, Okul Müdürü Muhammet İleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. - SAMSUN