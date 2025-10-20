Çarşamba'da Güvenlik ve Ekonomi Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çarşamba'da Güvenlik ve Ekonomi Değerlendirildi

Çarşamba\'da Güvenlik ve Ekonomi Değerlendirildi
20.10.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ve Ticaret Borsası, ilçe güvenliği ve ekonomik iş birliği konularını görüştü.

Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçe güvenliği, ekonomik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyelerine iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette ilçedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Kazım Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın toplum düzeninin korunmasındaki rolüne dikkat çekerek yürütülen çalışmalara desteklerinin süreceğini ifade etti. Üsteğmen Coşkun Kurt ise kamu kurumları arasındaki dayanışmanın toplumun refahı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için ortak hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ziyarete Çarşamba Cezaevi Bölük Komutanı Üsteğmen Hüseyin Talay, ÇTB Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Başkan Nurettin Öztekin de katıldı.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kazım Yılmaz, Güvenlik, Jandarma, Çarşamba, Politika, Ekonomi, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çarşamba'da Güvenlik ve Ekonomi Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 04:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Güvenlik ve Ekonomi Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.