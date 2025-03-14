Çatak'ta Derelerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Çatak'ta Derelerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde, Belediye ekipleri derelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sorkin ve Çatak dereleri ile Botan Çayı'nda yapılan çalışmalarda, birçok büyük hacimli atık toplandı. Çatak Belediye Eş Başkanları, temizlik çalışmalarına katılan personeli teşekkür etti ve halkı doğaya karşı duyarlılığa davet etti.

14.03.2025 16:45  Güncelleme: 17:51
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(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde, belediye ekipleri tarafından derelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik görevlileri, ilçe merkezinden geçen Sorkin ve Çatak dereleri ile Dicle Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Botan Çayı'nda yoğun bir çalışma yürüttü.

Belediye işçileri, çizme giyerek derelerin içine girip, suya atılan çöpleri temizledi. Toplanan atıklar dereden çekilerek kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklendi. Temizlik sırasında kanepe, sandalye, tekerlek, torba, kilim ve kömür torbaları gibi büyük hacimli atıkların bulunması dikkat çekti. Çatak Belediyesi Eş Başkanları Gülten Baran ve Reşat Eraslan, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek temizlik çalışmalarına emek veren belediye personeline teşekkür etti.

Çatak Belediye Eş Başkanı Reşat Eraslan, şu açıklamayı yaptı:

"İlçemiz doğal güzellikleri ile bilenen bir yerdir. Baharın gelmesi ile bizde derelerimizde temizlik çalışması başlattık. Ağaçlara takılan her türlü çöpü toplayıp çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim temizlik yapmamız yetmez sürekli biz temizliyoruz halk tekrar kirletiyor. Bu konuda biraz daha hassasiyet biraz daha özverili olursak doğamızı sularımızı korumuş oluruz çünkü bu şekilde giderse sularımızı doğamızı da kaybederiz bu kısa süreli bir çalışma oluyor daha sonra tekrar kirletiliyor bizim halkımıza çağrımız bu konuya hassas ve özverili yaklaşmalarıdır. Hep birlikte, daha temiz bir Çatak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çatak'ta Derelerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika

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