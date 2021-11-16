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Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

16.11.2021 00:57
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç'a Çatakdere yolunu hizmete açtığı için teşekkür ederken Büyükkılıç ise "Hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başına bir talebi de olsa onu önemseriz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette mahalle muhtarı Karabulut ile mahalle sakinlerini ağırlayarak, onların talep ve isteklerini dinleyip, yapılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

"BİR KARDEŞİMİZİN TEK TALEBİ DAHİ OLSA ONU ÖNEMSERİZ, ONA GÖRE HİZMETLERİMİZİ YAPARIZ"

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hangi mahallemizde, hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başında bir talebi de olsa onu önemseriz, ona göre de hizmetlerimizi sürdürürüz" dedi.

Tarihi köprünün de restorasyon çalışmaları için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Tabi Kuruköprü'müz, Çatakdere'miz bizim olmazsa olmazımız. Orada bir tarihi köprümüz var. İnşallah onunda restorasyon çalışmaları konusunda gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz ama sizin de vurguladığınız gibi daracık bir yoldan, iki aracın yan yana sığmadığı bir yoldan otoban gibi bir köprü ve yol yapım çalışmasını tamamladık ve hizmete açtık. İnşallah açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılış çalışmalarının listesinde hep beraber görürüz. Ama biz hizmetimize sunmuş olduk" diye konuştu.

"SİZLERE LAYIK OLMA YOLUNDA GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Başkan Büyükkılıç ayrıca "Sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre, sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek şöyle konuştu:

"Sizler bizlerin yaptığı çalışmaları gördükçe daha fazlasını isteme hakkına sahipsiniz. Yapmazsak zaten bir şey yapmıyorlar ki dersiniz, ne söyleyeceğiz dersiniz, kaderinize küsersiniz. Çok şükür o noktada değiliz. Bizler de, sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri'mizde hayvancılığı da, tarımı da, planlı gelişmeyi de, imarlı yapılaşmayı da, çevre güzelliğini de, yeşili de, her türlü güzellikleri de insanımıza ulaştırma yönünde gayretler göstereceğiz. O yönüyle hiçbir kaygınız olmasın. Cenab-ı Allah helalinden bu güzel hizmetleri yapma imkanları nasip etsin. Bu sene malum 2020'de 30 büyükşehir içerisinde ilk sırada yer alan en büyük yatırımcı belediye olmanın yanında 2021'de bütçemize ilave 300 milyon TL geçtiğimiz Kasım ayı meclisinde eklemek suretiyle ayrıca elhamdülillah, hani diyor ya Cenabı Allah verdikçe veriyor, çok şükür şikayetçi değiliz. Kaynaklarımız da var, imkanlarımız da var, bütçelerimiz de var. Yüzde yüze yakın oranda gerçekleşiyor. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yine Allah'ın izniyle 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok bütçesinde pay ayıran bir şehir olarak, belediye olarak hizmetlerimizin devam edeceğine inanıyoruz. Sizlerin beklentilerini, taleplerini programlıyoruz, daha sonra hayata geçiriyoruz. Durmak yok, sizin dediğiniz gibi hep beraber koşmaya devam inşallah."

"YOLU AÇMAK SİZE KISMET OLDU"

Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise Başkan Büyükkılıç'a Çatakdere Mahallesi adına yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ölümlü kazalar gerçekleşen ve 20 yıldan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün başkanların o yolu yapmaya çalıştığının ancak yolun tamamlanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerine kısmet olduğunu ifade etti. Mahalleye yapılan yol, halı saha, hayvan sulama çalışmaları nedeniyle de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Muhtar Karabulut, istek ve taleplerini de iletti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Ahmet Karabulut, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika
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