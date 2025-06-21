Çatalçam\'da İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Çatalçam Köyü'nde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Çilimli İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen içme suyu projesi kapsamında, köyün içme suyu şebeke hattı yenileniyor. Toplam 2 bin 200 metre uzunluğundaki yeni hat boyunca, 40'lık 10 ATÜ basınca dayanıklı içme suyu boruları kullanılıyor. Kapsamlı çalışma sayesinde köy halkının içme suyu ihtiyacı daha sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde karşılanacak. - DÜZCE