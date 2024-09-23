Cathay Havayolları'ndan Uçuş Yasağı - Son Dakika
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Yerel

Cathay Havayolları'ndan Uçuş Yasağı

Hong Konglu çift, uçuşta koltuk yüzünden kavgaya neden olup, yasaklı yolcu listesine alındı.

23.09.2024 13:45
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Hong Kong merkezli Cathay Havayolları, koltuk nedeniyle kavga çıkaran orta yaşlı Hong Konglu çifti uçuş yasağı listesine ekledi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Havayolları'nın 17 Eylül tarihli Hong Kong- Londra uçuşunda koltuk krizi yaşandı. Hong Konglu bir çift, önlerinde oturan Çinli yolcudan uçak içi televizyonu göremediği gerekçesiyle yatırdığı koltuğunu kaldırmasını istedi. Çinli yolcunun, çiftin isteğini reddetmesi üzerinde tartışma çıktı. Hong Konglu çift, önlerinde oturan yolcuyu el işareti yaparak ve yolcunun koltuğuna ayaklarını yaslayarak taciz etti. Yaşananları sosyal medyada paylaşan Çinli yolcu, çiftin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Çinli yolcu Kantonca konuşmadığını anlayan hemen arkasında oturan Hong Konglu erkek yolcunun ise koltuğunu ve kolunu itmeye başladığını söyledi.

Uçuş görevlisinden yardım istedi

Yaşananlara dayanamayan Çinli yolcu çareyi kabin görevlisinden yardım istemekte buldu. Ancak kabin görevlisinin de anlayış göstermesini istediğini sözlerine ekleyen Çinli yolcu, "Şok oldum, yemek saati olmamasına rağmen uçuş görevlisi benden anlayış göstermemi istedi. Kabul etmedim" dedi. Uçakta bulunan diğer yolcuların da Hong Konglu çiftin davranışlarından rahatsız olduğunu aktaran Çinli kadın yolcu, diğer yolcuların da çifte tepki gösterdiğini sözlerine ekledi. Çinli yolcunun sosyal medya paylaşımının kısa sürede ses getirmesinin ardından havayolu şirketi de açıklama yapmak zorunda kaldı.

Havayolu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, diğer yolculara karşı saygısızlığa "sıfır tolerans politikası" uygulandığı kaydedilerek, Hong Konglu çiftin uçuş yasağı listesine alındığını duyurdu. - HONG KONG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cathay Havayolları'ndan Uçuş Yasağı - Son Dakika

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