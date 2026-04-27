Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler
Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler

Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler
27.04.2026 10:09  Güncelleme: 10:11


Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup vatandaş, Play-Off heyecanını farklı bir ortamda yaşadı. Evlerinin çatısına çıkan Oltulular, yumurta kayganası yiyerek takımlarının maçını izleyip destek verdi.

Play-Off 6. hafta mücadelesinde 25 Mart Oltu Belediyespor, sahasında Erzurum 1968 karşısında etkili bir performans sergileyerek 6-1'lik net bir galibiyet elde etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ekip, bu sonuçla gücünü bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma boyunca tribünleri dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, bazı vatandaşlar maçı farklı noktalardan takip etti. Kimi taraftarlar yangın merdivenlerinden karşılaşmayı izlerken, bir grup Oltulu ise evlerinin çatısında bir araya gelerek hem kaygana yedi hem de maç heyecanını yaşadı.

Küçük taraftarlardan Muhammet Emin Çakmak, evlerinin çatısından takımlarına destek verdiklerini belirterek, "Yumurtamızı yiyerek takımımıza buradan destek veriyoruz. Canı gönülden tebrik ediyoruz, bu sene şampiyon olacağız" dedi.

Bir diğer taraftar Yener Aykut ise çatıda maç izlemenin keyifli olduğunu ifade ederek, "Çatıda yumurta kayganası yiyerek maç izliyoruz. Takımımızı destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Son Dakika Yerel Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler
