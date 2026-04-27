Çatıda kaygana yiyerek maç izlediler

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup vatandaş, Play-Off heyecanını farklı bir ortamda yaşadı. Evlerinin çatısına çıkan Oltulular, yumurta kayganası yiyerek takımlarının maçını izleyip destek verdi.

Play-Off 6. hafta mücadelesinde 25 Mart Oltu Belediyespor, sahasında Erzurum 1968 karşısında etkili bir performans sergileyerek 6-1'lik net bir galibiyet elde etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ekip, bu sonuçla gücünü bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma boyunca tribünleri dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, bazı vatandaşlar maçı farklı noktalardan takip etti. Kimi taraftarlar yangın merdivenlerinden karşılaşmayı izlerken, bir grup Oltulu ise evlerinin çatısında bir araya gelerek hem kaygana yedi hem de maç heyecanını yaşadı.

Küçük taraftarlardan Muhammet Emin Çakmak, evlerinin çatısından takımlarına destek verdiklerini belirterek, "Yumurtamızı yiyerek takımımıza buradan destek veriyoruz. Canı gönülden tebrik ediyoruz, bu sene şampiyon olacağız" dedi.

Bir diğer taraftar Yener Aykut ise çatıda maç izlemenin keyifli olduğunu ifade ederek, "Çatıda yumurta kayganası yiyerek maç izliyoruz. Takımımızı destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM