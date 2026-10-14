ÇATOM kursiyeri kadınlar Batman'da imeceyle turşu kurup reçel hazırladı - Son Dakika
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ÇATOM kursiyeri kadınlar Batman'da imeceyle turşu kurup reçel hazırladı

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ÇATOM kursiyeri kadınlar Batman\'da imeceyle turşu kurup reçel hazırladı
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Batman'daki 19 Mayıs ÇATOM'da bir araya gelen kadın kursiyerler, imece usulüyle kışlık hazırlıklarını yaptı. Taze sebze ve meyveler işlenerek turşu kuruldu, reçel hazırlandı; etkinliğin ev ekonomilerine katkı sağladığı ve dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi.

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), kadınların üretime katılımını desteklemeye devam ediyor. Merkezde bir araya gelen kadın kursiyerler, imece usulüyle kışlık hazırlıklarını yaptı.

Kursiyer kadınlar, taze sebze ve meyveleri işleyerek turşu kurdu ve reçel hazırladı. Dayanışma içinde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel kışlık hazırlık yöntemleri de paylaşıldı. Etkinlik sayesinde kadınlar hem birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de ev ekonomilerine katkı sağladı. Çalışmaların, kadınlar arasındaki dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirdiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını destekleyen etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
BatmanYaşamKadınYerelSon Dakika

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